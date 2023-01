Serie A, dove vedere Juventus-Udinese: diretta TV e streaming

Secondo impegno ravvicinato per le protagoniste della Serie A, ecco dove vedere Juventus-Udinese in diretta TV e streaming, secondo anticipo della diciassettesima giornata di campionato. Due squadre in un buon momento, la Juventus soprattutto di risultati mentre l’Udinese di gioco e prestazione. I bianconeri di mister Allegri hanno appena sbancato Cremona col minimo risultato di 1-0 grazie ad una punizione chirurgica di Milik nel finale di gara. L’Udinese è stata molto sfortunata contro l’Empoli e ha raccolto un solo punto pareggiando 1-1 una gara che avrebbe meritato di vincere.



Lo scorso anno terminò 2-0 per la Juventus grazie alle reti di Paulo Dybala e Wenston McKenny. Ma questa sarà una sfida ben diverse anche e soprattutto perchè l’Udinese di Sottil è una squadra molto differente rispetto a quella che arrivò allo Stadium undici mesi fa.

Juventus-Udinese, dove vedere la sfida tra le due bianconere della Serie A

Juventus-Udinese si giocherà sabato 7 gennaio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile seguire la partita in diretta TV e in streaming live su DAZN, attraverso tutti gli apparecchi in grado di avere una connessione web e tra questi PC, smartphone, tablet e consolle per gaming.

Allegri vuole l’ottava vittoria consecutiva in Serie A, mentre Sottil cerca lo scalpo di una big per avvicinarsi definitivamente alla zona Europa.