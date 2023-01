Serie A, dove vedere Roma-Fiorentina: diretta tv gratis e streaming live

Diciottesima giornata del campionato di Serie A, va in scena all’Olimpico Roma-Fiorentina ecco dove vedere il match in diretta tv e streaming live.

Le due squadre sono reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia dove hanno sconfitto rispettivamente il Genoa e la Sampdoria con l’identico punteggio di 1-0. Ma se la Fiorentina è sembrata sempre padrona del match, la Roma ha sofferto più del previsto per avere la meglio sui ragazzi di Gilardino che militano in Serie B. E’ servita una magia di Dybala, subentrato nella ripresa, per sbloccare un match che stava diventando complicato.

In Campionato le due squadre marciano forse un pò sotto a quello che poteva essere il livello auspicato alla partenza. La Roma comunque è in corsa per quel quarto posto che può valere la Champions, mentre la Fiorentina è un pò attardata sull’obiettivo Europa.

Roma-Fiorentina, dove vedere il match dell’Olimpico

Roma-Fiorentina è il posticipo della Serie A e si giocherà domenica 15 gennaio 2023 alle ore 20:45 presso lo Stadio Olimpico della capitale. La gara sarà trasmessa in tv su DAZN e anche in streaming live sempre su DAZN scaricando l’APP su un dispositivo mobile.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora