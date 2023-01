Serie A, probabili formazioni Cremonese-Inter: le scelte di Ballardini e Inzaghi

Sabato 28 gennaio, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A tra Cremonese-Inter. Le due compagini, guidate da Davide Ballardini e Simone Inzaghi, si sfideranno allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Serie A, Cremonese-Inter: come arrivano le due squadre

La Cremonese si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I lombardi, infatti, hanno perso per 2-3 in casa contro il Monza ed hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Bologna. L’Inter, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta negli ultimi due incontri di Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa 1-0 contro il Verona ed hanno perso in casa per 0-1 contro l’Empoli.

Serie A, Cremonese-Inter: le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Bianchetti, Ferrari, Chiriches; Sernicola, Castagnetti, Meité, Benassi, Valeri; Ciofani, Okereke. All. Ballardini. A disposizione: Saro, Sarr, Aiwu, Vasquez, Lochoshvili, Ghiglione, Milanese, Quagliata, Tsadjout, Buonaiuto, Felix, Dessers, Zanimacchia. Indisponibili: -, Squalificati: Pickel, Diffidati: Ferrari, Okereke, Vasquez.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, De Vrij, Bellanova, Zanotti, Gosens, Gagliardini, Stankovic, V.Carboni, Correa, Lukaku. Indisponibili: Brozovic. Squalificati: Skriniar, Barella.