Serie A, probabili formazioni di Monza-Inter: tutti i dubbi di Inzaghi

La Serie A torna in campo a pochi giorni dall’ultimo turno di campionato, ecco le probabili formazioni di Monza-Inter gara serale della giornata numero 17 del campionato. I brianzoli arrivano dal pareggio di Firenze, attenuto dopo aver sofferto nella prima parte di gara e dopo aver invece ben disputato la ripresa. Il tecnico Palladino ha chiesto aiuto al pubblico e uno sforzo aggiuntivo ai suoi ragazzi per affrontare una delle squadre più forti del campionato. L’Inter galvanizzatissima dalla vittoria casalinga contro il Napoli arriva a Monza chiedendo strada verso un’altra vittoria. Inzaghi sa però che questa trasferta è molto delicata e che non può perdere terreno dopo aver riaperto il campionato.



Naturalmente si tratta della prima sfida tra le due squadre in Serie A.

Monza-Inter, le probabili formazioni: ancora Lukaku dal 1′

Simone Inzaghi ha in Lukaku il punto fermo dell’attacco e deciderà all’ultimo se confermare la coppia big-size con Dzeko oppure lanciare nella mischia il Campione del Mondo Martinez. Palladino invece ha il dubbio Rovella che sarà valutato fino all’ultimo minuto. Se non ce la farà sarà riproposto Pessina come regista e Ranocchia nel ruolo di incursore di centrocampo.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio, Marlo, Marì, Izzo; Birindelli, Ranocchia, Pessina, Colpani, Carlos Augusto; Caprari, Petagna.

allenatore: Raffaele Palladino

INTER (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

allenatore: Simone Inzaghi