Serie A, probabili formazioni Roma-Bologna: Mourinho lancia subito un big

Torna la Serie A e tornano le grandi sfide del campionato italiano, ecco le probabili formazioni di Roma-Bologna, sfida in cui Mourinho lancia subito il suo Campione del Mondo dal primo minuto. Sarà Paulo Dybala la novità più bella della Roma versione 2023. L’ex juventino infatti è destinato alla titolarità dal primo minuto e andrà a formare insieme a Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham il tridente d’attacco che il tecnico portoghese predilige per la sua squadra. Dybala potrebbe non avere tutta la gara nelle gambe ma la sua presenza è un fattore determinante anche come stimolo dei compagni che vicino a lui devono giocare. Dybala toglie responsabilità agli altri e in questo modo si esalta ed esalta il collettivo.

In ogni caso la Roma non deve assolutamente sottovalutare l’impegno casalingo contro il Bologna di Thiago Motta. I felsinei infatti sono usciti imbattuti in entrambi gli ultimi due match di Serie A giocati all’Olimpico contro i giallorossi. Lo scorso anno imposero lo 0-0 e due anni fa riuscirono addirittura a vincere la gara col punteggio di 3-2 ed un super Barrow.

Roma-Bologna, le probabili formazioni della sfida dell’Olimpico: giallorossi col tridente titolare

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini Lo., Zalewski; Dybala, Zaniolo, Abraham.

Allenatore: Jose Mourinho

BOLOGNA (4-2-3-1): Skrupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Orsolini; Arnautovic.

Allenatore: Thiago Motta