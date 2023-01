Serie A, Roma-Fiorentina probabili formazioni: Mou perde un big

Diciottesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano all’Olimpico Roma-Fiorentina, ecco le probabili formazioni scelte dai due tecnici.

Dopo le fatiche della Coppa Italia superate con una qualificazione per entrambe le squadre, ci si rituffa in campionato per continuare la rincorsa agli obiettivi prefissati ad inizio stagione. La Roma di Mourinho non molla il sogna di poter agguantare il quarto posto che vale la Champions League. Il portoghese e i suoi ragazzi sanno benissimo che per continuare a sognare occorre migliorare il livello delle prestazioni apparso non brillantissimo. Stesso discorso per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola quest’anno non hanno ancora espresso l bel calcio che la scorsa stagione ha valso la qualificazione in Europa dopo alcuni anni di grande difficoltà.

Lo scorso anno la gara andò in scena alla prima giornata e furono i giallorossi ad imporsi per 3-1 in una gara in cui non mancarono polemiche e prodezze. La gara dell’Olimpico è visibile in tv e streaming.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni: Italiano punta su Jovic

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham.

ALL: Josè Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic.

ALL: Vincenzo Italiano

La Roma dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini per infortunio e al suo posto giocherà Matic. Nella Fiorentina Jovic guiderà l’attacco e Igor prenderà il posto di Martinez Quarta.