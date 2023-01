Serie C, Virtus Francavilla-Foggia le probabili formazioni: dubbi difensivi per Gallo

Ventiduesima giornata del campionato di Serie C girone C che mette di fronte Virtus Francavilla-Foggia, queste le probabili formazioni della sfida tra due deluse dell’ultima giornata di campionato.

La Virtus Francavilla attende un Foggia deluso dalla sconfitta interna contro il Picerno e cercherà di approfittare di un periodo di smarrimento che arriva dopo alcune buone gare che avevano fatto pensare ad un cambio di rotta. Le due squadre sono distanziate da 4 punti in classifica e una vittoria permetterebbe al Francavilla di riagganciare il gruppone delle squadre che punta ai playoff.

Il Foggia deve assolutamente riprendere la marcia e con una vittoria riscatterebbe almeno in parte l’ultima debacle casalinga.

All’andata si impose il Foggia con il punteggio di 1-0. La gara sarà trasmessa in TV e in streaming.

Virtus Francavilla-Foggia, le probabili formazioni del match di Serie C girone C

Virtus Francavilla (3-5-2): Avella; Solcia, Idda, Caporale; Pierno, Macca, Risolo, Cisco, Enyan; Maiorino, Patierno.

Allenatore: Antonio Calabro

Foggia (3-5-2): Nobile; Leo, Di Pasquale, Rizzo; Garattoni, Schenetti, Petermann, Di Noia, Costa; Peralta, Ogunseye.

Allenatore: Fabio Gallo

Per i locali ballottaggio Idda-Yakubiv in difesa con il primo leggermente favorito. Più dubbi per Gallo che potrebbe sostituire Leo con Rutjens e deve decidere chi tra Di Pasquale, Sciacca e Kontek guiderà la difesa. A centrocampo Schenetti favorito su Frigerio.