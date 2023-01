Virtus Francavilla-Foggia, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud o Sky Sport? Dove vedere Serie C

Sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14:30 presso la Nuovarredo Arena di Francavilla si disputerà il match Virtus Francavilla-Foggia, valevole per la giornata numero 22 del Campionato di Serie C Girone C, che in classifica vede le due squadre rispettivamente al 14° e al 7° posto con 25 e 29 punti.

Nella gara d’andata disputata allo Zaccheria sono stati i rossoneri ad imporsi con il risultato minimo di 1-0. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nell’ultimo turno di campionato, che ha interrotto delle serie positive che avevano fatto sperare in un campionato diverso. Soprattutto il Foggia dopo aver eliminato il Catanzaro dalla Coppa Italia (Video qui) sembrava lanciato e invece è incappato in una sconfitta evitabile contro il Picerno.

Foggia – Virtus Francavilla 1-0: gli highlights della partita d’andata

Serie C, dove vedere Virtus Francavilla-Foggia in diretta tv e streaming

Il Match Virtus Francavilla-Foggia valevole per il campionato di Serie C sarà visibile come di consueto su Eleven Sport al sito www.elevensport.it. E’ necessario registrarsi e sottoscrivere una delle opzioni di abbonamento.

L’alternativa è quella di collegarsi su Antenna TV, canale satellitare numero 14 per Puglia e Basilicata. Da quest’anno poi è possibile seguire la Serie C anche su DAZN collegandosi all’apposita APP.

Ultima possibilità è quella di seguire l’incontro in pay per view su One Football, network per dispositivi mobili.