Conference League, probabili formazioni Braga-Fiorentina: Italiano cerca il riscatto in Europa

Tornano le coppe europee e torna anche la terza competizione continentale della Conference League, ecco le probabili formazioni di Braga-Fiorentina.

I viola arrivano dalla sconfitta immeritata di Torino contro la Juventus. I ragazzi di Italiano hanno tenuto bene il campo non sfigurando contro i bianconeri, con l’unico rammarico di essere stati poco incisivi ma anche poco fortunati, visto il gol annullato a Castrovilli per un fuorigioco millimetrico. La situazione in campionato rischia di compromettersi e non poco e la qualificazione europea appare una chimera. Il Braga invece naviga a vele spiegate e arriva alla sfida con i viola forte della vittoria per 2-1 in trasferta contro il Maritimo. I portoghesi occupano la terza posizione in classifica a solo due lunghezze dal Porto secondo e sognano un’incredibile qualificazione alla prossima Champions League.

Le due squadre non si sono mai affrontate in confronti ufficiali. Il Braga ha invece disputato 9 partite contro squadre italiane. Il bilancio è di 3 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi.

Braga-Fiorentina, le probabili formazioni del match:

Braga-Fiorentina si giocherà giovedi 16 febbraio con fischio d’inizio alle ore 18:45. Scopriamo le probabili formazioni scelte dai due tecnici.

BRAGA (4-4-2): Matheus; Gomez, Oliveira, Tormeina, Sequeira; Medeiros, Al Musrati, Racic, Horta; Banza, Ruiz.

all. Carlos Carvalhal

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikone, Barak, Brekalo; Cabral.

all. Vincenzo Italiano