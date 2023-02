Serie A, probabili formazioni Juventus-Fiorentina: Allegri col tridente?

Domani 12 febbraio 2023 va in scena allo Stadium di Torino una delle gare più iconiche della nostra Serie A, Juventus-Fiorentina è sempre un match molto atteso e quindi andiamo a scoprire le probabili formazioni scelte dai due tecnici.

Le due squadre sono divise in classifica da appena due punti e una vittoria viola permettere ai toscani di superare in graduatoria gli acerrimi rivali. Per entrambe l’obiettivo realistico di questa stagione sembra ormai essere quello del 7° posto che potrebbe consentire l’accesso alla prossima Conference League. I bianconeri scossi dalla penalizzazione di 15 punti sembrano aver assorbito il periodo no. Dopo 1 punto in 3 gare con Napoli, Atalanta e Monza nel post sentenza, è arrivata la vittoria per 3 a 0 sul campo della Salernitana. Al contrario i viola arrivano da un mese molto negativo e anche l’ultima gara casalinga col Bologna è stata una sconfitta. Ma si sa che Juventus-Fiorentina non è mai una gara come le altre. Non è un caso che sia Allegri che Italiano hanno fatto molta pretattica sulle probabili formazioni del match.

Nella gara d’andata al Franchi la Fiorentina di Mister Italiano giocò un calcio propositivo e molto migliore di quello espresso dalla Juventus. Il risultato finale fu però di 1-1, con i bianconeri subito avanti grazie al gol di Milik e poi ripresi dalla marcatura di Kouamé. Grida ancora vendetta il calcio di rigore sparato sul legno da Jovic che avrebbe potuto regalare una vittoria meritata ai suoi. Fece scalpore anche la panchina per 90 minuti di Vlahovic contro la sua ex squadra. Questa volta il serbo dovrebbe esserci ed è apparso in netta ripresa.

Juventus-Fiorentina, probabili formazioni: le scelte dei due tecnici

JUVENTUS: per Max Allegri soltanto due dubbi ma non da poco. Sulla destra ballottaggio De Sciglio-Cuadrado, mentre resta da capire se il tecnico livornese si affiderà al tridente offensivo Chiesa-Vlahovic-Di Maria oppure opterà per il consueto 3-5-2 rinunciando a Chiesa per inserire uno tra Paredes e Fagioli in mediana.

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa.

all. Massimiliano Allegri

FIORENTINA: i dubbi per Vincenzo Italiano sono tutti nel reparto offensivo. Dovrebbe spuntarla Kouamé come esterno di fascia anche se la concorrenza di Saponara e Brekalo è forte. Anche per il ruolo di centravanti i giochi non sono chiusi. Jovic è in vantaggio ma le quotazioni di Cabral sono in ascesa in questo ultimo periodo. Confermatissimo capitan Biraghi come esterno basso di sinistra.

FIORENTINA (4-1-4-1): Terracciano, Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Amrabat, Gonzalez, Bonaventura, Barak, Kouamé; Jovic.

all. Vincenzo Italiano