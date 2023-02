Coppa Italia, dove vedere Juventus-Lazio: diretta TV e streaming live

Torna la Coppa Italia con i quarti di finale in gara unica, ecco dove vedere Juventus-Lazio, chi vince troverà una tra Inter e Atalanta.

La Coppa Italia è uno dei due obiettivi principali per la Juventus insieme all’Europa League. I bianconeri stanno giocando la partita più importante del loro campionato nei tribunali per tentare di ribaltare la sentenza che li vede penalizzati di ben 15 punti. Le ultime tre gare di campionato hanno riservato solo amarezze e la zona retrocessione è dietro l’angolo.

Anche la Lazio di Sarri arriva da un mezzo passo falso dopo il pareggio per 1-1 all’Olimpico contro la Fiorentina. Biancocelesti che hanno una grande tradizione nella coppa nazionale, che spesso ha riservato gioie e successi.

Le due squadre si sono affrontate allo Stadium in campionato e la Juventus ha trionfato sulla Lazio con il punteggio di 3-0 disputando una delle migliori gare stagionali.

Ecco dove vedere Juventus-Lazio di Coppa Italia in diretta TV e streaming

Juventus-Lazio si disputerà giovedi 2 febbraio 2023 alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Sarà possibile seguire il match in diretta televisiva in chiaro su Canale 5. La Coppa Italia è infatti un’esclusiva Mediaset e si potrà vedere la gara anche in streaming live su Mediaset Infinity, scaricando l’apposita App su tutti i dispositivi mobili.