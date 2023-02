Crespo e la rivelazione: “Ho fatto delle orge con tante donne”

Hernan Crespo, attaccante di livello mondiale, che ha militato nel campionato italiano lasciando un segno indelebile, fa una confessione hot. Crespo dichiara anche che la sua vita sotto questo punto di vista è cambiata quando ha conosciuto la sua attuale moglie.

Le rivelazioni di Crespo

Protagonista in Italia con le maglie di Parma, Lazio, Inter e Milan, Hernan Crespo ha segnato valanghe di reti, alcune spettacolari. In un programma televisivo argentino però si è lasciato andare a delle dichiarazioni riguardanti la sua gioventù e il rapporto con le donne. Crespo rivela che da giovane ha fatto diverse orge. Fino all’età di 27 anni, ma non lo rinnega, di certo non ne va fiero, ma le reputa esperienze di vita. Poi a 27 anni come detto, Crespo ha conosciuto sua moglie e da quel momento ha smesso. Di certo negli anni di maggior successo, essere ricchi ha aiutato, dice Crespo che alla domanda se a queste orge partecipassero solo donne o anche uomini ha risposto così: “Solo donne, e tante”.