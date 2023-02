Damiano Tommasi, ex calciatore e <stro ng>oggi Sindaco di Verona, è stato eletto nuovo Presidente della Nazionale Italiana Sindaci Onlus.

Il voto è arrivato all’unanimità nella mattina di ieri sabato 25 febbraio preso il centro tecnico FIGC di Coverciano, durante l’annuale Assemblea della Nazionale.

Tommasi ha dichiarato ai microfoni dell’ANSA: “Il pallone aiuta a ragionare come squadra. La Nazionale è la sintesi di due organizzazioni: la Federazione e ANCI, che devono essere per noi il punto di riferimento e per le quali noi dobbiamo esserlo a nostra volta.

Ho accettato l’invito fatto dalla Nazionale perché penso che possa fare bene a me come Sindaco di una importante città come Verona, ma soprattutto perché è per me la prima esperienza per confrontarmi con altri amministratori al di fuori di schemi precostituiti e istituzionali, meglio ancora con il pallone tra i piedi“.

Non è mancato l’intervento riguardo la prima progettualità che l’ex calciatore della Roma vorrebbe lanciare: “Vorrei valorizzare di nuovo il nostro ruolo politico che purtroppo ha perso appeal e l’ultima affluenza alle urne è un campanello d’allarme da non sottovalutare. Auspico che la Nazionale, con la leggerezza del pallone, possa essere anche veicolo per far capire alle giovani generazioni il valore degli amministratori e quanto possa essere esaltante anche fare il Sindaco“.

Chi è Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma oggi Sindaco di Verona e Presidente della Nazionale Italiana Sindaci Onlus

Damiano Tommasi nasce il 17 maggio 1974 a Negrar di Valpolicella, un comune italiano nella provincia di Verona, in Veneto. Oggi ha 48 anni, e dopo la soddisfacente carriera sportiva nel calcio, dove occasionalmente ha indossato anche la fascia di Capitano con la Roma, e il ritiro, ha deciso di dedicare il resto del suo percorso personale alla politica. Dal 29 giugno 2022, è iniziato il suo mandato come Sindaco di Verona. A precederlo, il veronese Federico Sboarina, che ha coperto la carica dal 2017 al 2022.

Damiano è sposato al 1996 con Chiara Tommasi, all’epoca Chiara Pigozzi, di 48 anni come lui. I due si conoscono fin dai banchi di scuola, si sono sposati all’età di 22 anni, e insieme hanno messo su sei figli.

Chiara è una persona molto riservata, ma ha sempre appoggiato tutti i progetti del marito, avendo anche delle collaborazioni con lui. La coppia ha infatti fondato insieme una scuola paritaria bilingue, dedicata a Don Lorenzo Milani, considerato un istituto d’eccellenza e d’avanguardia sul territorio.

I nomi dei loro numerosi figli sono: Camilla Tommasi, Emanuele Tommasi, Susanna Tommasi, Beatrice Tommasi, Samuele Tommasi.