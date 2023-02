Debiti Inter fondo americano – Il calcio italiano si ritrova ad affrontare uno dei periodi più bui della sua storia. Non solo lo scandalo stipendi e plusvalenze in casa Juventus, ma anche problemi finanziari dilaganti per molti club tra cui anche l’Inter.

La situazione in casa nerazzurra inizia seriamente a preoccupare i tifosi con il patron Steven Zhang che deve restituire alla banca di Pechino ben 255 milioni di euro. La situazione si sta complicando sempre di più, come riportato da Calcioefinanza.it, che ha visionati i documenti relativi ai creditori del patron nerazzurro. La complessa situazione finanziaria che in un primo momento sembrava non interessare gli affari in Italia, ovvero l’Inter, sembra essere ben diversa.

Debiti Inter fondo americano sarebbe la speranza

Il numero uno nerazzurro rischia addirittura il carcere per le false testimonianze e gli illeciti a lui iscritti. I creditori inoltre sarebbero pronti a rifarsi anche sulle sue quote dell’Inter. A tutto questo si aggiunge che oltre alle cause in corso ad Honh Kong e negli USA, si aggiunge anche il filone italiano con la prima udienza fissata al Tribunale di Milano per l’8 marzo.

L’unico spiraglio per il club ed i tifosi nerazzurri è legato alle indiscrezioni riportate da fcinter1908.it, che parla della possibilità che già a fine stagione nell’azionarato nerazzurro potrebbe subentrate un fondo americano. Questa potrebbe essere l’unica salvezza per il club, se la situazione dovrebbe evolversi negativamente come pare, per poter rinforzare le casse nerazzurre. Le prossime settimane saranno fondamentali per capire l’evolversi della situazione sui tre fronti.