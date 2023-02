Inter: Inzaghi dal rischio esonero al sogno Scudetto, ecco perché crederci davvero

L’Inter e Simone Inzaghi hanno vissuto momenti peggiori di quello attuale. Il periodo più buio risale a qualche settimana fa, quando si parlava addirittura di esonero. Simone Inzaghi era attardato in campionato, ai margini della zona Champions. Poi è arrivata la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Milan, la vittoria in Coppa Italia e una serie di partite convincenti. E ora si riparla addirittura di Scudetto.

L’Inter può credere ancora nello Scudetto

L’Inter di Simone Inzaghi può credere davvero nella vittoria dello Scudetto? Difficile, ma non impossibile. Il perché lo potremmo chiedere direttamente a tutto il popolo nerazzurro, che lo scorso anno viveva una situazione simile, ma a parti invertite. Bastò una partita (20 minuti) sbagliati per l’Inter e la squadra andò in tilt, facendosi recuperare punti su punti dal Milan che vinse lo Scudetto. Il Napoli ora sembra (e forse sarà così) irraggiungibile, ma mai dire mai. L’Inter oltre alla tranquillità recuperata di Simone Inzaghi, sta recuperando a pieno anche l’uomo simbolo dell’ultimo Scudetto nerazzurro, Romelu Lukaku. Tempo disponibile per tentare l’impresa c’è ancora e l’Inter ci vuole provare, ma non deve più sbagliare. Non dimentichiamoci poi che i nerazzurri sono ancora in corsa in Coppa Italia e negli ottavi di finale di Champions League, oltre ad aver vinto la Supercoppa. Inzaghi, saldamente in sella, ci vuole credere.