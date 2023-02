Calciomercato Lecce: alla scoperta dell’ultimo acquisto, si tratta di un difensore

Il Lecce ha sfruttato questa sessione di calciomercato invernale fino all’ultimo. Arriva un difensore a rinforzare il reparto arretrato di mister Baroni, e non era del tutto preventivato e prevedibile, ma è capitato e il Lecce si è fatto trovare pronto. Dal Parma arriva al Lecce il difensore centrale, che porta esperienza e quantità, di sicuro un rinforzo ben visto da tutti.

Il Lecce acquista un difensore dal Parma

In modo inaspettato dal Parma arriva al Lecce il difensore centrale Simone Romagnoli. L’esperto centrale arriverà a titolo definitivo. Quest’anno per lui utilizzo con il contagocce in gialloblù. Simone Romagnoli, classe 1995, potrebbe essere il primo cambio alla coppia centrale Baschirotto-Umtiti o insediargli addirittura la titolarità. Anche se non ha trovato molto spazio in questa stagione al Parma, siamo sicuri che nella società giallorossa dirà la sua in modo importante. Sicuramente per il giocatore si tratta di una buona opportunità e per il Lecce una buona occasione, la migliore che il calciomercato poteva offrire.