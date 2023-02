Lecce: Falcone e Umtiti migliori in campo contro la Roma, ecco i voti

Il Lecce pareggia contro la Roma in una partita giocata ad armi pari dalla squadra di mister Baroni contro una corazzata della Serie A. Finisce 1-1 nell’anticipo del sabato pomeriggio e per il Lecce si tratta di un buon punto che fa classifica. Migliori in campo in casa giallorossa sono il portiere Wladimiro Falcone e il difensore Samuel Umtiti.

Falcone e Umtiti migliori in campo

Falcone come al solito in casa Lecce, risulta uno dei migliori in campo insieme a Umtiti, esperto difensore arrivato dal Barcellona. Ecco le due pagelle: Falcone 7,5: Il man of the match difende la porta del Lecce e non guarda in faccia la sua squadra del cuore (non che vi fossero dubbi). Il portierone vola opponendosi in quattro nitide circostanze che rappresentano le uniche conclusioni romaniste, ma pericolose, del match. Una bella difesa ci aveva abituato a vederlo spesso spettatore, con le big torna ad esaltarsi. Umtiti 7,5: Solo un Falcone decisivo ai fini del risultato gli toglie la palma di migliore in campo. Dal primo all’ultimo minuto, quando compie un intervento che evita il peggio, è difensivamente perfetto.