Maldini annuncia il rientro di Maignan quando avverrà! Evitata l’operazione, ecco la data

Il Milan torna a vincere in campionato e lo fa contro il Torino per 1-0 in una partita difficile e sofferta, ma alla fine portata a casa. I rossoneri tornano ad incamerare i 3 punti che fanno morale, ma soprattutto classifica. Non c’è neanche il tempo di sorridere che si torna già concentrati ai prossimi impegni, il più immediato si chiama Tottenham nell’andata degli ottavi di Champions League. Paolo Maldini formalizza il rientro tra i pali della porta del Milan di Mike Maignan.

Maldini indica il rientro di Maignan

Paolo Maldini parla della situazione di Maignan che pare essere diventata un mistero. Maldini parla di una situazione programmata per un rientro in squadra nei prossimi dieci giorni. Avendo avuto due ricadute Maignan deve stare molto attento. Maldini parla di una situazione delicata, e dice che si è passati anche da una possibilità di intervento durante questi mesi. Il Milan per ora ritrova i 3 punti, in attesa di ritrovare a brevissimo anche Maignan.