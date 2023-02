Milan: Maignan tradito da chi? Ecco cosa è successo veramente

Mike Maignan è ancora ai box, incredibile ma vero. Dopo l’infortunio al polpaccio il portierone rossonero non è più sceso in campo con la maglia del Milan e ad oggi il suo recupero oltre che ad essere più lento del previsto è ancora incerto.

I tempi di recupero di Maignan

Mike Maignan è clinicamente guarito, ma né lui né il Milan vogliono affrettare i tempi. Il portiere francese non gioca una partita ufficiale da metà settembre e nessuno si sbilancia su una data certa di rientro. Maignan non è stato tradito ne dallo staff medico del Milan ne da quello della Francia. La verità è che Maignan, per accelerare il recupero con affaccio sul Qatar, si è affidato a un fisioterapista, presunto mago dei muscoli che invece di accelerare la soluzione del problema ha ostacolato la guarigione. Se tutto va bene l’ex Lille tornerà per il match di Londra contro il Tottenham, in calendario l’8 marzo. Ma il condizionale è d’obbligo.