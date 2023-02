Napoli ADL premio scudetto e Champions – Il Napoli sembra navigare a vele spiegate in campionato con un vantaggio che è arrivato a +13 sulla seconda (Inter). Nonostante il cospicuo vantaggio in classifica in casa azzurri si prova a restare cauti visto che manca ancora un intero girone di ritorno. Per questo motivo arriva una clamorosa decisione del patron Aurelio De Laurentiis in completa rottura con il passato.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, il patron azzurro ha promesso alla squadra un nuovo e cospicuo premio scudetto ai calciatori. È importante specificare la parola nuovo in quanto, nei contratti dei calciatori azzurri è già previsto un premio per la vittoria della scudetto. De Laurentiis però, ha voluto dare un nuovo stimolo alla squadra promettendo ai calciatori un ulteriore bonus cospicuo da aggiungere a quello previsto dal contratto. Dietro la decisione del patron sicuramente la volontà di far si che i calciatori non abbassino la guardia, ma anche insegnamenti provenienti dalla scorsa stagione quando sembra ci fu una richiesta dei calciatori in tal senso. Il premio sarà cospicuo anche se nessuno conosce la cifra.

De Laurentiis sogna anche la Champions League

La notizia ancora più clamorosa sta nel fatto che De Laurentiis non si è limitato al discorso scudetto. Sempre secondo la rosea infatti, il presidente avrebbe anche fissato un bonus per il passaggio del turno in Champions League contro l’Eintracht Francoforte e l’approdo ai quarti. La competizione europea è il vero pallino da sempre di ADL che infatti avrebbe già preannunciato alla squadra un premio importante in caso di vittoria della Champions League. Insomma il Napoli punta molto in alto ed a questo punto non si preclude alcun obiettivo nemmeno quello europeo.