Napoli terzo scudetto De Laurentiis – Il Napoli questa sera affronterà l’Eintracht Francoforte nella sfida di andata valida per gli ottavi di finale di Champions League. Altro tabù che gli azzurri proveranno a sfatare. Intanto in campionato prosegue la calvalcata scudetto con numeri da record per gli azzurri che possono vantare ben 15 punti di vantaggio sull’Inter seconda.

Napoli e il terzo scudetto targato De Laurentiis

Questa stagione della squadra di Luciano Spalletti non era stata pronosticata da nessuno, o meglio non proprio da nessuno, una persona ci aveva creduto in estate: il patron Aurelio De Laurentiis. Anche il più ottimista dei tifosi ed analisti non poteva immaginare una stagione così dopo la rivoluzione della squadra. L’addio di pezzi da 90 come Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz e Mertens sostituiti da calciatori promettenti ma sconosciuti alla maggior parte, aveva creato molta preoccupazione tra i tifosi.

Resterà probabilmente negli annali una conferenza stampa estiva durante la quale Aurelio De Laurentiis con molta sicurezza dichiarò: “Quest’anno se siamo uniti, tutti uniti, potremmo puntare all’obiettivo scudetto”. Dichiarazioni che apparvero sin da subito eccessive e fuori luogo, con lo stesso Spalletti che fece una smorfia molto significativa. Oggi quelle parole dimenticate da molti sono invece state ribadite con fermezza e fierezza dal patron: “Io lo dissi in conferenza stampa il 30 maggio scorso: noi quest’anno lotteremo per lo scudetto”.



Questo scudetto di chi sarà dopo quelli di Maradona?

A Napoli dove si sa la scaramanzia è tanta, ma ormai la forza e supremazia della squadra sembrano così nette al punto che anche il tabù di nominare lo scudetto sembra sfatato. Per la squadra partenopea sarebbe il terzo scudetto della storia dopo i due primi storici firmati Diego Armando Maradona.

E veniamo al grande interrogativo, è inutile negare che quel Napoli di Ferlaino che ha vissuto i massimi splendori della storia azzurra sono legati in modo indelebile al più grande calciatore di tutti i tempi. Non a casa quel Napoli e quegli scudetti vengono definiti del “Napoli di Maradona“. Allora ci chiediamo e vi chiediamo se oggi volessi definire questa potenziale vittoria del Napoli sarebbe di? Secondo noi, di tutti sia chiaro, ma è sicuramente innegabile che questo è il successo di Aurelio De Laurentiis sotto ogni punto di vista dai conti alla gestione. Speriamo per i tifosi azzurri ed italiani che anche il sogno Champions possa proseguire ancora a lungo, magari fino in fondo.