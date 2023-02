Champions League, probabili formazioni Eintracht Francoforte-Napoli: Spalletti azzanna l’Europa

Torna la Champions League e tornano le grandi notti europee per i ragazzi di Luciano Spalletti, scopriamo le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Napoli, gara valida per gli ottavi di finale della massima competizione europea.

E’ un Napoli stratosferico che si accinge a tuffarsi in Europa dopo l’ennesima dimostrazione di forza sciorinata al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Gli azzurri hanno deciso la gara nella prima mezzora grazie alle reti della coppia meraviglia Kvaratskhelia-Osimhen e poi hanno controllato agevolmente la reazione d’orgoglio dei neroverdi di mister Dionisi. Di ben altro spessore sarà la sfida che martedi 21 febbraio 2023 vedrà il Napoli impegnato contro l’Eintracht Francoforte, entrato nel libro dei record di Europa League dopo la vittoria dello scorso anno. In Bundesliga i rossoneri stazionano al 6° posto e chiudono un trenino di squadre ancora in corsa per la vittoria finale e racchiuse in appena 5 punti. Sabato scorso il Francoforte si è sbarazzato agevolmente del Werder Brema con il classico punteggio di 2-0 e per il Napoli questa non sarà affatto una gara semplice.

Le due squadre si sono affrontate tre volte e hanno sempre vinto i tedeschi. L’ultima volta 1-0 al San Paolo, era il dicembre del 1994.

Eintracht Francoforte-Napoli, le probabili formazioni della sfida: Lozano nel tridente azzurro

Spalletti conferma la squadra che ha fin qui incantato l’Italia e l’Europa. I due consueti ballottaggi a centrocampo e nel tridente offensivo sono vinti rispettivamente da Zielinski che sostituisce Elmas e da Lozano che partirà dall’inizio al posto di Politano.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani.

All. Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

All. Spalletti.

Ecco dove vedere Eintracht Francoforte-Napoli in diretta televisiva oppure in streaming live. Scopri se è possibile seguire il match in chiaro sulle reti mediaset.