Salernitana, Nicola ai saluti: il nuovo mister arriva dal Portogallo

La Salernitana fa il bis, esonerando mister Nicola per la seconda volta in una stagione. Se la prima volta, nel post sconfitta con l’Atalanta era stato poi richiamato in sella, stavolta è in arrivo il sostituto. Nicola è stato e rimarrà uno dei principali artefici della miracolosa salvezza dello scorso anno, ma ora era arrivato davvero il momento di cambiare. Ecco il sostituto.

Dal Portogallo arriva il nuovo allenatore della Salernitana

Ancora non è ufficiale, ma il probabile unico pretendente alla panchina della Salernitana arriva dal Portogallo. Paulo Sousa e la Salernitana sono sempre più vicini a dirsi sì. Intesa tra le parti in dirittura d’arrivo: accordo di un anno e mezzo. Il rinnovo per la stagione successiva è legato al raggiungimento della salvezza. L’allenatore portoghese, reduce dall’esperienza in Brasile al Flamengo, è il favorito in questo momento. Sousa vanta 95 panchine con la Fiorentina, tra il 2015 e il 2017, con un bilancio di 43 vittorie, 25 pareggi e 27 sconfitte. La Salernitana lo aspetta.