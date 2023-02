Radovanovic aveva salutato la Salernitana per andare al Cagliari, sembrava tutto fatto, era tutto fatto, poi il dietrofront. Il giocatore non accetta il trasferimento e rimane a Salerno, ma adesso è stato escluso dalla lista della Serie A. Il motivo è presto spiegato, eccolo.

Radovanovic escluso dalla lista della Salernitana

La Salernitana ha deciso di escludere Radovanovic dalla lista della Serie A. Il giocatore sarebbe dovuto passare al Cagliari ma poi è rimasto alla squadra campana, che ha deciso comunque di escluderlo dalla lista, lasciandosi così lo spazio per l’acquisto di un eventuale svincolato. Questo è il reale motivo per cui il difensore, tra l’altro pupillo di Nicola e spesso schierato lo scorso anno non rientrerebbe più nei piani della squadra campana. L’ipotesi sarebbe quella di prendere Vrsaljko, lasciato libero dall’Olympiakos che non gioca una partita da novembre, oppure Isco, che alla fine non si è accordato con l’Union Berlin ed è ancora libero di firmare con chi vuole.