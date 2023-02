Rinnovo Danilo Juventus – I bianconeri si godono l’importante vittoria contro la Fiorentina in campionato, in attesa di conoscere i risvolti delle questioni giudiziarie e relative al ricorso contro i 15 punti di penalizzazione.

In un momento sicuramente delicato per la società con numerosi calciatori pronti a cambiare aria, vista la Champions League ormai un miraggio per la prossima stagione ed una situazione economica molto delicata. Di pensiero diverso è sicuramente Danilo, l’esterno brasiliano, uno dei gioielli di questa squadra è infatti pronto a proseguire senza indugi in bianconero. Il calciatore diventato capitano, vista l’assenza di Bonucci, su precisa indicazione di Massimiliano Allegri che lo considera il vero leader della squadra, ha rilasciato una bella intervista.

Il calciatore brasiliano attraverso le pagine di Tuttosport, ha dichiarato tutto il suo amore per la Juventus annunciando tra le righe il suo rinnovo di contratto: “Questo è solo un momento, la Juve ha fatto qualcosa di straordinario negli ultimi 15 anni. Per me in ogni caso non è una questione di soldi, io sento che devo ripagare tutto quello che ho avuto, sarebbe troppo facile andare via. Per me è un grande onore la fascia di capitano, ha deciso Allegri ma devo ringraziare anche Bonucci”.

Parole davvero importanti del capitano bianconero, in un momento decisamente delicato. Il calciatore ha infatti, praticamente annunciato il suo rinnovo a giorni: “La volontà di entrambe le parti è di proseguire insieme ancora, c’è un bel rapporto e così nei prossimi giorni ci saranno novità importanti“. In un momento in cui molti giocatori bianconeri sembrano pronti a fare le valigie, il brasiliano è pronto a proseguire senza remore.