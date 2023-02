Salernitana, Nicola mischia le carte per lo scontro salvezza: le possibili novità

La Salernitana giocherà stasera contro il Verona in una partita che possiamo definire uno scontro salvezza. Sicuramente questa definizione non troppo piacerà al presidente della Salernitana, che sperava e pensava di trovarsi in altra posizione di classifica dopo il calciomercato sontuoso. La realtà dei fatti comunque dice questo e gli uomini di Nicola devono provare a riportare i 3 punti per permettere a tifosi e presidente sonni tranquilli.

Le possibili scelte di Nicola

La Salernitana vuole vincere contro il Verona e il suo mister Nicola, vuole sfruttare a pieno tutti gli uomini a disposizione. Il suo intento è quello di far giocare gli uomini più in forma, senza guardare in faccia nessuno, secondo il modulo che sceglierà. Nell’ultimo allenamento, Nicola ha mischiato un po’ le carte, lasciando intendere poco del possibile schieramento finale. La sensazione è che la Salernitana si possa schierare di nuovo con la difesa a 3. In porta ovviamente Ochoa, difesa a 3 composta da Lovato, Ekong e Bronn. Sulle fasce Sambia e Bradaric, in mezzo al campo Vilhena, Nicolussi Caviglia e Candreva, davanti Piatek e Dia, con Bonazzoli che insidia il polacco. Formazione che potrebbe subire delle variazioni visto che Nicola vuole e ha anche dichiarato di tenere tutti in corsa per una maglia fino all’ultimo.