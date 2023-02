Salernitana-Verdi, era tutto fatto, ma poi? Ecco cosa è successo, addirittura c’è un reclamo

Sembrava tutto fatto per il passaggio (ritorno) di Simone Verdi alla Salernitana. Il trequartista, sotto contratto con i granata fino al 2024 ed attualmente in prestito al Verona, era pronto a tornare alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni. Il trasferimento è però saltato in quanto il contratto del giocatore è stato depositato pochi secondi dopo le 20, termine ultimo per effettuare operazioni. Allo stato attuale delle cose Verdi resta dunque in prestito al Verona, ma le società presentano reclamo.

Il giallo Verdi-Salernitana

Simone Verdi e il suo ritorno alla Salernitana si tinge di giallo, in realtà si sarebbe dovuto tingere di granata, invece no. Il suo stop al ritorno a Salerno sarebbe dovuto da un ritardo, che a detta dei club sarebbe stato infatti dovuto ad un problema del sistema informatico per il deposito dei contratti. La situazione del giocatore andrà dunque definita nelle prossime ore, intanto Verdi al momento resta un giocatore del Verona.