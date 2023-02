Serie A, dove vedere Salernitana-Juventus: diretta tv e streaming live

Posticipo del campionato di Serie A che si gioca nell’insolita collocazione del martedi sera, ecco dove vedere Salernitana-Juventus in diretta televisiva e streaming live.

Mister Massimiliano Allegri ha indicato nella sfida dell’Arechi una gara molto delicata e difficile, contro una diretta concorrente. Si respira infatti in casa bianconera un clima di scoramento per i punti di penalizzazione ricevuti e per altri che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Sul fronte campano invece c’è ottimismo affinché la Salernitana possa disputare una gara di alto livello e, come nella gara d’andata, mettere in difficoltà la Juventus.

Salernitana-Juventus: le probabili formazioni del posticipo

SALERNITANA (4-4-2): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Vilhena; Piatek, Dia. All. Nicola.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fazio, Gyomber, Maggiore, Mazzocchi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean. All. Allegri

Squalificati: nessuno

Dove vedere Salernitana-Juventus in diretta tv e streaming live

Salernitana-Juventus si disputerà all’Arechi di Salerno martedi 7 febbraio 2023 alle ore 21. Si tratta del posticipo della giornata numero 21 del campionato italiano di Serie A. sarà possibile vedere il match in diretta tv su DAZN e in streaming live scaricando l’APP di DAZN su qualunque dispositivo mobile.

Juventus-Salernitana 2-2, gli highligts della sfida dell’andata