Serie A, probabili formazioni Inter-Milan: ecco il derby di Milano

Ventunesima giornata del campionato di Serie A e grandissima attesa per il derby di Milano, ecco le probabili formazioni di Inter-Milan. Chi vincerà questa sfida avrà il ruolo di anti-Napoli, anche se francamente la squadra di Spalletti sembra in questo momento fuori dalla portata di tutti.

L’Inter sta attraversando un buon periodo e pur senza brillare è riuscita a ritrovare vittorie importanti e qualche sicurezza in più. Archiviato, purtroppo non in modo positivo, l’affare Skriniar i nerazzurri cercano dal campo buone notizie. Sull’altra sponda di Milano invece è in atto la prima vera crisi del Milan da due anni a questa parte. La squadra sembra svuotata di quella verve tecnica e fisica che l’ha portata lo scorso anno allo scudetto.

Vediamo se come spesso accade il Derby saprà annullare ogni tipo di gap e ritagliarsi il consueto spazio di match senza favoriti.

Milan-Inter 3-2, gli highlights della gara d’andata

All’andata fu il Milan ad imporsi col punteggio di 3-2, trascinato da un grandissimo Giroud. La gara fu quasi sempre dalla parte dei rossoneri, anche in maniera più netta di quanto non abbia detto poi il punteggio.

Inter-Milan, le formazioni: Inzaghi non molla Skriniar, Pioli col 4-3-3

Nonostante tutto sarà Milan Skriniar a guidare la difesa nerazzurra nel derby. Inzaghi non rinuncia al prossimo giocatore del PSG e conferma la squadra delle ultime settimane. Unici dubbi gli impieghi di Dumfries e del rientrante Brozovic. Pronti comunque Darmian e Mkhitaryan per questa gara di Serie A.

INTER (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Martinez L.

Pioli invece passa al 4-3-3 rinunciando al trequartista ed inserendo una mezzala in più. L’assenza di Bennacer complicsa i piani e quindi pronti Krunic e Messias ai lati di Tonali. Giroud guiderà il tridente rossonero, con Ibra che forse sarà convocato.

MILAN (4-3-3): Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao.