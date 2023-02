Tutti i record dell’Europa League: dominio spagnolo nella seconda coppa europea

Tornano le coppe europee e torna l’Europa League, andiamo a vedere quali sono i più importanti record della seconda competizione europea.

Impegno continentale che attende la Juventus e la Roma, entrambe coinvolte negli spareggi per accedere agli ottavi di finale dopo essere stata retrocessa dalla Champions la prima ed aver conquistato il secondo posto nel girone la seconda. I ragazzi di Massimiliano Allegri se la vedranno con i transalpini del Nantes, mentre la Roma dovrà affrontare gli austriaci del Salisburgo, reduci dal girone di Champions in cui era coinvolto anche il Milan.

L’Europa League, già Coppa UEFA, è stata per molti anni terreno di conquista delle squadre italiane. Adesso però aspettiamo un trionfo che manca dal 1999 quando il Parma di Buffon, Cannavaro e Chiesa sconfisse a Mosca l’Olimpique Marsiglia.

Europa League: l’incredibile record del Siviglia

E’ il Siviglia la squadra che conta più vittorie in assoluto in questa competizione. Con l’enorme sviluppo, soprattutto economico, della Champions League molti club europei hanno snobbato l’Europa League giocando spesso con le riserve e non tenendo in considerazione l’impegno, spesso sottomesso alle fatiche del campionato.

Percorso inverso attuato invece dal Siviglia. Gli spagnoli dal 2005 sono stati in grado di vincere il trofeo per ben 6 volte, eleggendolo spesso a obiettivo primario stagionale. Dalla doppietta del 2005/2006 e 2006/2007 al successo del 2019, passando per la tripletta firmata da Unai Emery in panchina dal 2014 al 2016, record di vittorie per un tecnico in condivisione con Giovanni Trapattoni. Il tecnico lombardo infatti ha vinto il trofeo due volte con la Juventus nel 1977 e nel 1993, dopo aver alzato la coppa con l’Inter nel 1991. E’ proprio neroazzurro il recordman di presenze nella competizione. Giuseppe Bergomi infatti ha collezionato 96 presenze in campo, tutte con la maglia dell’Inter ed è un primato tuttora imbattuto.



Trascinata proprio dal Siviglia, ma anche dall’Atletico Madrid (3 volte vincitore), è la Spagna la nazione che ha conquistato più trofei con ben 13 successi, seguita dall’Italia e dall’Inghilterra appaiate a 9. Tra le squadre di club in vetta c’è naturalmente l’inarrivabile Siviglia con 9 successi. Gli spagnoli sono seguiti da un quartetto appaiato con 3 vittorie: Juventus, Inter, Atletico Madrid e Liverpool.

Albo d’Oro dell’Europa League: il dominio spagnolo è da record

La competizione è nata nel 1971, ma dal 2009 ha acquisito la nomenclatura di Europa League. Vediamone l’albo d’oro proprio da allora:

09/10 Atletico Madrid (SPA)

10/11 Porto (POR)

11/12 Atletico Madrid (SPA)

12/13 Chelsea (ING)

13/14 Siviglia (SPA)

14/15 Siviglia (SPA)

15/16 Siviglia (SPA)

16/17 Manchester United (ING)

17/18 Atletico Madrid (SPA)

18/19 Chelsea (ING)

19/20 Siviglia (SPA)

20/21 Villareal (SPA)

21/22 Eintracht Francoforte (GER)