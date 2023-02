Manchester United-West Ham, diretta tv in chiaro e streaming live. Dove vedere FA Cup

Torna il fascino della FA Cup con il quinto turno della competizione, ecco dove vedere Manchester United-West Ham in diretta tv e streaming live.

I ragazzi di Ten Hag si tuffano nella seconda coppa nazionale dopo aver alzato al cielo la Carabao Cup nella finale contro il Newcastle vinta per 2-0. Il Manchester United ha decisamente cambiato marcia e anche in Premier League sembra essere una delle squadre certe di rientrare nei primi quattro posto che valgono l’accesso alla prossima Champions League.

Il West Ham invece ha fin qui deluso e si ritrova invischiato nella zona retrocessione. A poco fino ad ora sono valsi i buoni risultati in Conference League, con i londinesi già qualificati per gli ottavi di finale. In Inghilterra gli hammers sono un disastro e anche l’ultima gara vinta per 4-0 contro il Nottingham Forest non ha rasserenato gli animi.

Dove vedere Manchester United-West Ham, quinto turno di FA Cup

Manchester United-West Ham si disputerà mercoledi 1° Marzo alle ore 20:45 all’Old Trafford di Manchester. Si tratta del quinto turno di FA Cup e chi vince accede al turno successivo. La gara sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà possibile seguire sempre su DAZN l’evento anche in streaming scaricando l’apposita APP su un qualunque dispositivo mobile.

Le probabili formazioni:

Manchester United (4-2-3-1): Heaton; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malacia; Casemiro, Sabitzer; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst

West Ham United (4-3-3): Areola; Johnson, Kehrer, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek, Paqueta; Benrahma, Antonio, Bowen