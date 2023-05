Bologna Roma, Mourinho: “Stagione fantastica. I ragazzi hanno fatto bene”

Il Bologna ferma la Roma sullo 0 a 0. La corsa Champions attraverso il campionato si fa sempre più complicata. Sono 6 i punti i distacco dalla Lazio. Mourinho è comunque molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Al termine di Bologna Roma, ai microfoni di Dazn si è così espresso: “E’ una stagione fantastica. I ragazzi hanno fatto molto bene. Per me è un orgoglio questa partita. Se gioca un ragazzino under 15 o una giocatrice della Roma femminile la squadra non cambia la sua professionalità, il suo cuore, la sua empatia. Può cambiare la qualità ma non i principi di base”. La Roma oggi è entrata in campo con una formazione completamente rimaneggiata. Nonostante ciò non ha corso grossi pericoli. Nel primo tempo Belotti si è divorato il gol del vantaggio, merito anche di un grande riflesso di Skorupski. Il Bologna ha giocato molto, soprattutto nel primo tempo, ma è mancata la finalizzazione sotto porta.

Bologna Roma, Mourinho elogia i suoi ragazzi

La Roma si è presentata con una formazione totalmente rimaneggiata. Hanno giocato dal primo minuto Svilar, Missori, Tahirovic, Camara, e Solbakken. Missori e Svilar sono all’esordio assoluto in campionato. I giovani della Primavera hanno fatto tutti un’ottima partita, come ribadito anche da Mourinho. Al termine di Bologna Roma Mourinho ha elogiato i suoi ragazzi: “Svilar è alla prima partita, Missori anche, Tahirovic non ne ha giocate tante, ma collettivamente hanno fatto una buona partita”. Tahirovic ha giocato veramente un’ottima partita. Si è spesso fatto trovare nel posto giusto al momento giusto. Missori ha sofferto inizialmente le sgroppate di Barrow, ma è poi cresciuto nel rendimento, proponendosi diverse volte anche in avanti.

Mourinho parla in vista della sfida di ritorno con il Leverkusen

Filtrano buone notizie in vista del ritorno. Wijnaldum, schierato oggi dal primo minuto, ha giocato una buona partita. Per fermarlo Bonifazi è stato costretto a spendere il giallo. L’unica nota negativa riguarda Celik. Nel secondo tempo è uscito per un fastidio al flessore sinistro ed è in dubbio per la sfida di giovedì. Mourinho, intervistato ai microfoni di Dazn, ha parlato in vista della sfida di ritorno con il Leverkusen: “Per giovedì Gini è recuperato. Celik è in dubbio e Paulo è in grande dubbio. Si può comunque analizzare tutto, chi vince la competizione e chi non la vince, ma rimane una stagione nei limiti di questa gente. Per me questo è veramente fantastico”.