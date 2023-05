In casa della Vecchia Signora un calvario infinito per Paul Pogba, nuovo problema muscolare per il centrocampista francese. Il match per il giocatore termina dopo soli 22 minuti a seguito di un cross sbagliato tentato dalla corsia destra del campo: Pogba si ferma e si accascia a terra dolorante. Giunge la prima diagnosi dallo staff medico bianconero: ‘Problema muscolare al quadricipite della coscia sinistra‘. Giungono applausi di sostegno in favore di Paul dal pubblico dell’Allianz Stadium.

Pogba problema muscolare: immediato intervento medico

Dopo più di un anno il centrocampista francese torna a essere titolare per una delle ultime sfide determinanti ai fini del campionato. Per il giocatore il match non termina nel migliore dei modi: infortunio muscolare al quadricipite della coscia sinistra. E’ immediato l’intervento dei medici sul numero 10: ghiaccio sul ginocchio e subito dopo trasportato fuori dal campo. Una situazione improvvisa che mette in difficolta Max Allegri. Il tecnico decide di introdurre in campo Milik, senza riscaldamento data la scelta improvvisa.

Pogba si è fatto male da solo?

Esaminando l’accaduto si può notare che il numero 10 si è fatto male da solo calciando, senza scontro alcuno con gli avversari. Inevitabile la torsione della gamba sinistra durante una conclusione di destro. Un infortunio visibile in modo immediato, la diagnosi medica del club lo conferma.