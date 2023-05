Juventus-Siviglia: le parole di Allegri e la vigilia bianconera

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della partita di Europa League contro il Siviglia. La partita è in programma domani sera alle 21, e sarà visibile su Dazn e Sky, ma anche in chiaro su Rai 1.

Le parole di Allegri sulla vigilia della Juventus

Durante la conferenza il tecnico bianconero ha toccato tutti i temi, dell’ultimo periodo, riguardanti la Juve: dalle probabili formazioni per arrivare alla nuova possibile penalizzazione.

Per quanto riguarda le scelte tecniche, Allegri ha fatto sapere che tutta la squadra si trova in ottima forma fisica; inoltre ha parlato della possibilità di vedere nuovamente Vlahovic titolare, dopo le ultime buone prestazioni contro Lecce e Atalanta, dove ha anche ritrovato il gol.

Nel pacchetto difensivo dovrà fare a meno di Gleison Bremer, fermo ai box per un affaticamento muscolare, che non preoccupa il mister juventino.

Sulla penalizzazione si è espresso così: “Non so cosa succederà. Abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente. Da quest’esperienza ne usciamo fortificati. Abbiamo queste partite di Europa League, e le altre quattro di campionato. Sul campo, come sempre detto, bisogna fare il massimo, bisogna cercare di arrivare in finale di Europa League. Ci siamo guadagnati il secondo posto sul campo e vogliamo mantenerlo.”

Nel finale ha confermato la volontà di confermarsi tra le prime quattro squadre in Italia, così da qualificarsi in Champions League, e magari togliere anche qualche altro sfizio…