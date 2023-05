Giungono aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche del portoghese Rafael Leao. In vista del derby di domani contro l’Inter a San Siro, il Corriere della Sera fa il punto della situazione sulle condizioni dell’attaccante. Una delle pedine più importanti per il tecnico Pioli. L’ex Lille sino ad oggi è rimasto in forte dubbio sulla possibilità di vederlo in campo. Fino a poche ore fa la sua presenza sembrava incerta, adesso forse c’è uno spiraglio.

Condizioni fisiche Leao: “Processo di guarigione più rapido”

L’attaccante portoghese classe 99′ si infortuna sabato all’inizio della sfida di campionato contro la Lazio. Oggi ci sono aggiornamenti, il Corriere della Sera riporta: “Leao sta meglio, il processo di guarigione dell’elongazione all’adduttore della coscia destra procede più rapidamente di quanto si pensasse. Il giovane attaccante portoghese, che si è infortunato sabato all’inizio della sfida di campionato contro la Lazio, non sente più alcun dolore, sintomo che le terapie a cui si sta sottoponendo stanno accelerando i tempi oltre ogni previsione”.

La decisione di Pioli: possibile sostituto

Leao sarà presente per il derby di Milan-Inter domani sera a San Siro? Secondo ultime indiscrezioni sembrano essere ancora incerte le sue possibilità, l’ultima scelta toccherà a Pioli prima del match di domani. Qualora il portoghese dovesse recuperare non potrebbe comunque giocare da titolare. Al massimo partirebbe dalla panchina. Non ci sarà nessuna forzatura da parte del club, a Milanello non si vogliono correre rischi. Sia in vista del derby di ritorno del prossimo martedì 16 maggio, sia nel finale di stagione in Serie A. Possibile sostituto dell’attaccante: Alexis Saelemaekers.