Diego Armando Maradona scomparso il 25 novembre 2020, ‘torna’ con un post (via social)rivolto alla città di Napoli. Sulla sua pagina Instagram si celebra lo scudetto dei nerazzurri avvenuto dopo una attesa di ben 33 lunghi anni. I messaggi della figlia Gianina della ex moglie Claudia Villafane: “Una nuova data da ricordare, una nuova gioia per la città, per la gente, per la storia. Grazie a tutti voi ragazzi! Forza Napoli!”.

Il sito 433 celebra Maradona ricordando il poker raggiunto delle sue squadre: il titolo Mondiale dell’Argentina, i titoli nazionali per Napoli, Boca Juniors e (prossimamente) Barcellona.

Accade dopo il pareggio per 1-1 contro l'Udinese che il Napoli è decretato campione d'Italia. Sulla pagina Instagram di Diego Armando (scomparso nel 2020) si scatena la festa tricolore: "Una nuova gioia della città".

Il post di Gianinna dedicato al Napoli: “La mia foto preferita. Mia sorella (Dalma) e lui, mio eterno capitano di momenti felici. Dopo 33 anni, la mia età… Napoli è di nuovo campione! Vi abbraccio da qui fino a quando ci rivedremo! L’assente più presente. Grazie per tanto amore napoletani del mio cuore! Congratulazioni!”.

Sul profilo social di Diego si scatena una vera e propria festa tricolore! Anche Claudia Villafane (ex moglie) Dalma (madre) e Gianinna (figlia) pubblicano una storia su Instagram in onore dello scudetto vinto dal Napoli. La foto riporta un cielo azzurro con le scritte: “Napoli Campione d’Italia” e “di sicuro stare festeggiando, il cielo è in festa”. Le parole sono chiaramente riferite al campione scomparso tre anni fa. E nella storia Claudia si fa riprendere mentre balla per strada sventolando una bandiera del Napoli in compagnia di Donato De Santis, noto chef e volto televisivo argentino.