Poule Scudetto Serie D, i risultati dei gironi: ecco le quattro semifinaliste

Si è conclusa la prima fase della Poule Scudetto di Serie D e con i risultati dell’ultima giornata dei gironi si è scoperto le quattro semifinaliste che si giocheranno il titolo di Campione d’Italia Dilettanti.

Al termine di tre giornate serrate e dopo 9 gare totali molto combattute si è scoperto chi sono le magnifiche quattro della Poule Scudetto di Serie D in virtù dei risultati maturati sul campo. Si tratta delle tre vincitrici dei rispettivi gironi Sestri Levante, Pineto e Sorrento più la migliore seconda squadra classificata e cioè il Lumezzane.

Poule Scudetto Serie D, i risultati e la classifica dei tre gironi

GIRONE A:

Lumezzane-Sestri Levante 1-2

Legnago-Lumezzane 1-3

Sestri Levante-Legnago 3-1

Sestri Levante 6 Lumezzane 3 (+1 4/3) Legnago 0

GIRONE B:

Arezzo-Giana Erminio 3-1

Giana Erminio-Pineto 2-1

Pineto-Arezzo 3-1

Pineto 3 (+1 4/3) Arezzo 3 (0 4/4) Giana Erminio 3 (-1 3/4)

GIRONE C:

Catania-Sorrento 0-2

Brindisi-Catania 1-2

Sorrento-Brindisi 3-0

Sorrento 6 Catania 3 (-1 2/3) Brindisi 0

Gli accoppiamenti delle semifinali

Per effettuare il sorteggio sono state considerate Sestri Levante e Lumezzane come le due teste di serie per evitare che potessero ritrovarsi in semifinale dopo essere state inserite all’interno dello stesso girone di qualificazione. Il sorteggio ha determinato queste sfide:

Sestri Levante – Pineto

Lumezzane – Sorrento

Le gare di andata si disputeranno mercoledi 31 maggio, mentre il ritorno a campi invertiti si giocherà domenica 4 giugno.

REGOLAMENTO COMPLETO POULE SCUDETTO SERIE D