Serie D, dove vedere Giana Erminio-Pineto: diretta tv e streaming live

Entra nel vivo la Poule Scudetto di Serie D con la sfida Giana Erminio-Pineto, ecco dove vedere la seconda giornata del girone 2 della competizione. Alla fine di questo torneo tra le vincenti dei novi gironi di Serie D verrà stabilita la squadra campione d’Italia dilettanti.

Per la Giana Erminio si tratta già di un dentro o fuori vista la sconfitta per 3-1 maturata nella gara d’esordio contro l’Arezzo. Una sconfitta decreterebbe l’eliminazione dei lombardi. Esordio invece per il Pineto in questa manifestazione. Grande attesa per gli abruzzesi che per la prima volta dalla loro fondazione nel 1962 saranno nei professionisti la prossima stagione.

(regolamento Poule Scudetto Serie D)

Dove vedere Giana Erminio-Pineto: diretta tv, streaming e come seguire la sfida

Giana Erminio-Pineto si giocherà mercoledi 17 maggio alle ore 16:00 presso lo Stadio comunale di Gorgonzola in provincia di Milano. La gara è valevole per la seconda giornata del girone finale della Poule Scudetto di Serie D. Non è prevista la trasmissione in diretta su nessuna emittente nazionale e locale, ma sarà possibile seguire l’evolversi della sfida anche con immagini e commenti attraverso i social media delle due squadre.