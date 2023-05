Serie D, Sorrento-Brindisi diretta tv e streaming live. Dove vedere Poule Scudetto

Ultima giornata dei triangolari della Poule Scudetto di Serie D, ecco dove vedere Sorrento-Brindisi. Per passare il turno si deve vincere il girone oppure cercare di essere la migliore seconda dei tre gironi. Un torneo questo che mette di fronte le nove vincitrici dei gironi di Serie D. Chi vince potrà fregiarsi del titolo di Campione d’Italia dilettanti.

Il Sorrento arriva dalla splendida vittoria al Massimino contro il Catania per 2-0, proprio mentre il Brindisi era ancora occupato nello spareggio per decidere la vincente del girone H della Serie D. I pugliesi hanno sconfitto 3-1 la Cavese guadagnandosi il professionismo 33 anni dopo l’ultima volta.

L’esordio dei pugliesi in questa competizione è stato però amaro, a causa della sconfitta rimediata in casa per 2-1 contro il Catania. E’ tutto ancora aperto per la qualificazione con il Brindisi che deve vincere con due gol di scarto per accedere al turno successivo da vincente del girone.

La classifica provvisoria del girone:

Sorrento punti 3 differenza reti +2 Catania punti 3 differenza reti -1 Brindisi punti 0 differenza reti -1

REGOLAMENTO POULE SCUDETTO SERIE D

Dove vedere Sorrento-Brindisi in diretta tv e streaming live

Sorrento-Brindisi si disputerà domenica 21 maggio alle ore 16:00 presso lo Stadio Comunale Italia di Sorrento. La gara è valevole per la terza e ultima giornata del Girone 3 della Poule Scudetto di Serie D. Per il momento non è prevista nessuna copertura televisiva anche se sarà possibile seguire l’incontro sulle pagine social delle due squadre. Eventuali aggiornamenti nei prossimi giorni su questa pagina.