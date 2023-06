Nations League, le parole di Roberto Mancini su Spagna-Italia in diretta tv su Rai 1 e streaming su rainews.it, questa sera alle ore 20.45. A seguito della mancata qualificazione ai mondiali torna la nazionale italiana, attuale campione d’Europa. Ricordiamo che nel 2021 gli uomini di Mancini riuscirono a guadagnare il terzo posto. Giunge finalmente il momento di recuperare qualcosa rimasto in sospeso e l’Italia potrà farlo questa sera al Twente Stadium di Enschede, in Olanda.

Mancini su Spagna-Italia: chi vince affronta domenica la Croazia

Questa sera alle 20.45 al Twente Stadium di Enschede gli azzurri di Mancini affronteranno le Furie Rosse: chi vince affronterà domenica la Croazia di Modric. Ricordiamo che la seconda semifinale a Rotterdam, ha visto la Croazia battere 4-2 ai supplementari i padroni di casa dell’Olanda. I croati e la vincente di Spagna-Italia si contenderanno il trofeo domenica 18 giugno. Leggi anche: Jeda a Supernews: "Promozione Cagliari? Apoteosi totale! Ranieri l'uomo in più come De Laurentiis. Il Milan deve spendere sul mercato" Mancini: “Per qualità e quantità di giocatori sono sempre un avversario difficile” Le parole del mister Roberto Mancini in vista della semifinale, riportate su rainews.it: “La Spagna ha dominato a lungo e magari di recente stanno cambiando qualcosa, specie col nuovo ct. Ma per qualità e quantità di giocatori che hanno sono sempre un avversario difficile. Vedremo se saremo bravi a vincere questa partita. Per noi è un successo essere arrivato alla fase finale del torneo, è la seconda volta che ci riusciamo ed è un bel risultato, specie perché avevamo un gruppo difficile e con dei ragazzi giovani. Ora vedremo come andranno queste due partite. Anche noi stiamo rinnovando qualcosa, abbiamo già giocato le qualificazioni agli Europei con giocatori nuovi, giovani“.

Nei riguardi di Ciro Immobile, il ct afferma: “Lui, come Chiesa, quest’anno ha avuto tantissimi problemi fisici, adesso sta bene fisicamente, è qui e siamo felici che ci sia, per noi è importante come calciatore e come uomo. Ci sono due gare, ci sarà spazio per lui e per Retegui“.

Acerbi: “Non abbiamo paura della Spagna”

Una sfida che si ripete per il mister Mancini, giunto a cifra 60 dispute contro la Spagna. Questa sera un’unica cosa conta: vincere contro le Furie Rosse. Ricordiamo il successo dell’Italia ai rigori a Euro 2000 e la seguente vittoria degli spagnoli nella Nations League 2021. Le dichiarazioni di Francesco Acerbi: “Ci aspetta una sfida difficile ma non abbiamo paura della Spagna, rispetto sì ma non paura”.



In conferenza stampa Luis de la Fuente, dopo l’eliminazione della squadra in Qatar contro il Marocco e relativo esonero di Luis Enrique, afferma: “Ci aspetta una grande partita contro l’Italia. Siamo privilegiati perché possiamo vincere un titolo. Sono felice di giocare contro l’Italia ed è grazie a quello che questi giocatori e i precedenti allenatori hanno fatto. La squadra sta facendo passi avanti. A poco a poco. Abbiamo il potenziale per vincere qualsiasi titolo. L’Italia è una squadra molto simile a noi, è nello stesso processo di consolidamento di un’idea. Abbiamo molte somiglianze. Sono sicuro che possiamo fare qualcosa di molto importante. Questa è un’opportunità storica. So cosa ho tra le mani”.