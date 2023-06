Lautaro statistiche e gol delle finali: sette vittorie su otto, quattro gol segnati

Lautaro Martinez, di seguito le statistiche delle finali giocate in maglia nerazzurra e in Nazionale comprensive di gol segnati. L’attaccante argentino campione del mondo gioca in carriera 8 finali di cui vinte 7 e porta a segno 4 gol. Un statistica niente male, che potrebbe divenire un portafortuna anche per li match di Istanbul col Manchester City: ultimo atto di Champions League 2023. Lautaro Martinez, oggi definito: “L’uomo delle finali“.

Lautaro statistiche delle finali: dal 2020 al 2023

21 agosto 2020, Europa League: Siviglia-Inter 3-2

Una finale, quella giocata dal Toro, da dimenticare. L’Inter sconfitta 3-2 dal Siviglia in Europa League e l’argentino tutt’altro che incisivo, dopo aver contribuito a trascinare i nerazzurri in fondo nella competizione. Si rifarà, vincendo tutte le finali successive tra Inter e Argentina.

11 luglio 2021, Copa America: Argentina-Brasile 1-0

Sostituito al 79’ al posto di Gonzalez, questa volta Lautaro, dalla panchina, può festeggiare: l’Argentina vince la Copa America, battendo il Brasile al Maracanà di Rio de Janeiro, grazie al gol di Angel Di Maria al 22’.

Primo gol di Lautaro in una finale

12 gennaio 2022, Supercoppa Italia: Inter-Juventus 2-1

Giunge il primo gol in una finale per l’attaccante. Calcio di rigore al 35’ della Supercoppa contro la Juventus, a San Siro. Successivamente viene sostituito da Sanchez, dentro al 75’. Cambio che decide la partita: il Niño Maravilla regala la coppa ai nerazzurri segnando la rete decisiva a un passo dai calci di rigore.

11 maggio 2022, Coppa Italia: Inter-Juventus 4-2

Ancora Inter-Juventus in finale, ancora nerazzurri campioni. La formazione di Inzaghi vince 4-2 grazie a alla doppietta di Perisic, con l’Inter appesa a un filo nei regolamentari: sotto 2-1, a dieci minuti dalla fine Lautaro va giù in area nel sandwich tra De Ligt e Bonucci. Un fallo subito che sarà decisivo per vincere un’altra coppa, con Calhanoglu a segnare dal dischetto portando i suoi ai supplementari.

1 giugno 2022, finalissima Argentina-Italia

I campioni d’Europa (Italia) contro la vincitrice della Copa America (Argentina). È una Nazionale, la nostra, intristita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar. Wembley, dopo il trionfo di un anno prima contro l’Inghilterra, è ora lo stadio in cui ci si ritrova piccoli contro lo strapotere Albiceleste. L’Argentina vince 3-0, ad aprire le danze è Lautaro: Messi scappa a Di Lorenzo e serve un cioccolatino per il Toro, che al 28’ non può fare altro che spingere in rete.



18 dicembre 2022, Coppa del Mondo: Argentina-Francia

Per l’argentino la finale più importante in carriera. L’Argentina è campione del mondo al termine di una partita leggendaria contro la Francia, terminata 3-3 ai supplementari dopo la rimonta francese da 2-0 sotto con due reti di Mbappè, all’80’ e all’81’. A decidere la sfida sono i calci di rigore. La partita del Toro dura una ventina di minuti, con l’ingresso al 103’ al posto di Alvarez. La coppa, anche in questa occasione, arriva.

18 gennaio 2023, Supercoppa Italia: Inter-Milan 3-0

Due finali nel 2023, tre gol segnati. È questo il bottino con cui Lautaro si presenta alla sfida di Istanbul contro il Manchester City. Il primo centro arriva un mese dopo il trionfo in Qatar e chiude il derby di Supercoppa a Riad: l’esterno destro con cui il Toro toglie il tempo a Maignan e porta l’Inter sul 3-0 è una meraviglia.

24 maggio 2023, Coppa Italia: Inter-Fiorentina 2-1

La doppietta di Lautaro all’Olimpico ribalta la Fiorentina e regala a Inzaghi un’altra coppa. Controllo e destro a battere Terracciano, poi la splendida girata al volo su palla di Barella. Un Lautaro da ricordar, prossimo step City a Istanbul.