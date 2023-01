Lautaro Martínez ha commentato il successo di misura dell’Inter contro il Verona. Sono bastati 3′ al nuovo Campione del Mondo dell’Argentina, per segnare e mettere in cassaforte il risultato per i nerazzurri.

Ecco cosa ha affermato l’argentino: “Dobbiamo ancora migliorare tantissimo, ma oggi dovevamo vincere. Loro giocano questo calcio a uomo a tutto campo, abbiamo fatto fatica, ma ci siamo presi tre punti molto importanti“.

Intervistato dai giornalisti di DAZN, al termine della gara ha detto: “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, tosta. Loro giocano a uomo e a tutto campo. Abbiamo trovato il gol nei primi minuti e abbiamo fatto quello che avevamo preparato“.

Lautaro Martínez pronto per la Supercoppa Italiana

L’attaccante dell’Inter è stato interpellato anche da Sky Sport, dove ha parlato del futuro della squadra: “La classifica? È ancora lunga, ma non dobbiamo sbagliare, dobbiamo prendere tutti i punti che rimangono, perché siamo lontani dalla vetta“. La compagine di Simone Inzaghi è attualmente quarta in classifica con 37 punti a pari con la Juventus, che la precede di un posto. Superare la concorrenza non sarà semplice, ma La Beneamata prova a tenere il passo provando a vincerle tutte. Davanti, oltre ai bianconeri, ci sono il Milan di Stefano Pioli, con 38 punti dopo il pareggio di ieri a Lecce per 2-2, e l’indomabile capolista Napoli di Luciano Spalletti, a quota 47 punti.

Prossimamente, ad attendere l’Inter, ci sarà la sfida di Supercoppa Italiana contro i Campioni d’Italia del Milan. Lautaro si appronta così: “È una finale, un Derby. Un altro titolo, dobbiamo riposare, domani partiamo per l’Arabia e cercheremo di portare la Coppa ai nostri tifosi“.