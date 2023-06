Pineto-Sestri Levante diretta tv e streaming gratis. Dove vedere Poule Scudetto Serie D

Domenica 6 giugno alle ore 16:00 va in scena allo Stadio Comunale Mimmo Pavone di Pineto (TE) la semifinale di ritorno della Poule Scudetto di Serie D Pineto-Sestri Levante. Ecco dove vedere la delicatissima sfida dopo che la gara di andata si è risolta a reti bianche sullo 0-0.

Le due squadre si sono affrontate a viso aperto nella gara d’andata ma nessuna delle due è riuscita a prevalere sull’altra. Il Sestri Levante si è qualificato per questa gara dominando il Girone A della Poule Scudetto, mentre il Pineto ha vinto il raggruppamento B soltanto grazie alla differenza reti in un triangolare in cui tutte e tre le squadre hanno concluso a pari punti.

GIRONE A:

Lumezzane-Sestri Levante 1-2

Legnago-Lumezzane 1-3

Sestri Levante-Legnago 3-1

Sestri Levante 6 Lumezzane 3 (+1 4/3) Legnago 0

GIRONE B:

Arezzo-Giana Erminio 3-1

Giana Erminio-Pineto 2-1

Pineto-Arezzo 3-1

Pineto 3 (+1 4/3) Arezzo 3 (0 4/4) Giana Erminio 3 (-1 3/4)

REGOLAMENTO POULE SCUDETTO SERIE D

Dove vedere Pineto-Sestri Levante in tv e streaming

Pineto-Sestri Levante si disputerà domenica 4 giugno alle ore 16:00. La gara è valevole per la semifinale di ritorno della Poule Scudetto di Serie D. Per il momento non è prevista nessuna copertura televisiva anche se sarà possibile seguire l’incontro sulle pagine social delle due squadre. Eventuali aggiornamenti nei prossimi giorni su questa pagina. In caso di ulteriore parità si disputeranno i tempi supplementari e i calci di rigore.

Sarà comunque possibile seguire il match sui canali social della Lega Serie D e delle due squadre.

Sestri Levante-Pineto 0-0, le immagini della gara d’andata