Sassuolo-Fiorentina 1-3: le pagelle viola al pepe

La Fiorentina chiude il Campionato 2022/2023 con una vittoria meritata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. La classifica finale dice sei punti in meno rispetto all’annata scorsa, ma giocando quasi il doppio delle partite (per via delle due finali raggiunte nelle coppe). Attacco peggiorato, però i goal subiti sono meno di quelli della scorsa stagione, in cui si era vinto e perso di più, mentre quest’anno è aumentato il numero dei pareggi. Da marzo ad oggi la Viola sarebbe prima in classifica.

Da notare che la compagine gigliata ha messo da parte, secondo noi giustamente, per una serata la scelta di mandare uno dei due centrali difensivi a fare il centrocampista aggiunto nella fase offensiva, disputando quindi una gara meno sbilanciata.

Una piccola postilla su arbitro (Marchetti) e Var (Doveri ed Ayroldi) di ieri sera: imbarazzanti almeno per i primi 71 minuti.

Pagelle Fiorentina

Cerofolini 6,5: un solo intervento ma ottimo su Berardi. Nota lieta di fine stagione.

Dodò 6+: gioca un match discreto. Utile.

Martinez Quarta 7-: dopo diverse prestazioni così e così torna su buoni livelli, anche salvando con una scivolata un quasi goal degli avversari. Redivivo.

Ranieri 7-: senza dubbio il miglior difensore centrale dei quattro nella seconda parte di annata. Si merita di giocare la finale di Conference League.

Terzic 6+: partecipa ai primi due goal viola, seppur non da protagonista. Fa l’indispensabile.

Amrabat 6: fa il suo. Ordinato.

Duncan 6+: suo l’assist per il palo di Cabral. In partita.

Ikoné 6: si guadagnerebbe un fallo da rigore, o da punizione dal limite, nella prima frazione che non viene fischiato. Non al massimo.

Castrovilli 6: che spavento nel finale, ma il ginocchio è ok. Si vede poco.

Kouamé 6: si applica in entrambe le fasi. Impegno ai massimi livelli.

Cabral 7-: un goal, un palo e tanta dedizione per la causa. Positivo.

Nico Gonzalez 7-: in campo 35 minuti con la grinta e l’agonismo di una finale. Che giocatore!

Bonaventura 6: subentra con intelligenza, ma facendosi vedere meno del solito. In rodaggio per la seconda finale di stagione.

Saponara 8: entra e spacca la partita. Devastante!

Venuti 6: chiude con una vittoria l’ultimo campionato con la Fiorentina (alla 100′ presenza col giglio sul petto). Sufficiente.

Bianco n.g.

Italiano 7: altra gara preparata in pochi giorni (e con ampio turnover) con successo. Motivatore.