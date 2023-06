Sorrento-Lumezzane diretta tv e streaming gratis. Dove vedere Poule Scudetto Serie D

Domenica 4 giugno alle ore 14:30 presso lo Stadio Comunale Italia di Sorrento va in scena Sorrento-Lumezzane valevole come semifinale di ritorno della Poule Scudetto di Serie D, scopriamo dove vedere la gara in diretta tv e streaming live. Campani chiamati a ribaltare il 2-1 dell’andata, impresa difficile ma non impossibile.

Il Sorrento si era qualificato a questa sfida dominando il Girone C della Poule Scudetto in un girone in cui ha dovuto affrontare il Catania e il Brindisi. Il Lumezzane invece è stata qualificata come miglior seconda dei tre gironi, dopo aver chiuso alle spalle del Sestri Levante il girone A, risultando poi la squadra tra tutte le seconde classificate con la miglior differenza reti.

REGOLAMENTO POULE SCUDETTO SERIE D

Dove vedere Sorrento-Lumezzane in tv e streaming

La gara Sorrento-Lumezzane si disputerà domenica 4 giugno alle ore 14:30. La gara è valevole per la semifinale di ritorno della Poule Scudetto di Serie D. Per il momento non è prevista nessuna copertura televisiva anche se sarà possibile seguire l’incontro sulle pagine social delle due squadre. Eventuali aggiornamenti nei prossimi giorni su questa pagina. In caso di ulteriore parità si disputeranno i tempi supplementari e i calci di rigore.

Sarà comunque possibile seguire il match sui canali social della Lega Serie D e delle due squadre.

Lumezzane-Sorrento 2-1, il tabellino della gara d’andata

Una gara d’andata combattutissima che i padroni di casa sono riusciti a ribaltare nel recupero dopo essere passati in svantaggio nel primo tempo.

LUMEZZANE: Tota, Antonelli (67’ Rigo), Pogliano, Calì (82’ Forte), Alessandro (67’ Parravicini), Mauri, Parodi (67’ Spini), Pesce, Poledri, Tortelli (82’ Pisano), Regazzetti. A disposizione: Pelanda, Troiani, Scanzi, Sperti. Allenatore: Franzini.

SORRENTO CALCIO 1945: Del Sorbo, Todisco G., Todisco F., La Monica (73’ Erradi), Cacace, Fusco, Scala, Cuccurullo, Gaetani (82’ Bisceglia), E. Herrera Quintero, Simonetti (70’ Gargiulo). A disposizione: Cervellera, Tufano, Selvaggio, Maresca, Potenza, D’Ottavi. Allenatore: Maiuri.

RETI: 91 Pisano, 92’ Spini – 22’ Simonetti.

AMMONITI: Antonelli – La Monica, Herrera Quintero

ESPULSI: Herrera Quintero.