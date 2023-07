Juventus-Milan, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere amichevole

Presentazione e come seguire in tv e streaming il match amichevole Juventus-Milan, che si disputerà nella notte tra il 27 e il 28 luglio negli USA. Prima uscita precampionato per i bianconeri dopo l'amichevole annullata contro il Barcellona, secondo test per i rossoneri dopo il match perso 3-2 contro il Real Madrid

Nella notte tra il 27 e il 28 luglio, alle ore 4.30 (ora italiana), a Carson negli USA, si disputerà il match amichevole Juventus-Milan. Prima di scoprire dove vedere Juventus-Milan in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

I bianconeri di Massimiliano Allegri, dopo il match annullato contro il Barcellona a causa di un virus intestinale che ha colpito la rosa dei blaugrana, debuttano in questo Soccer Champions Tour affrontando il Milan in un match dal sapore di Serie A. I rossoneri, invece, hanno affrontato il Real Madrid in questa tournée americana perdendo per 3-2 dopo l'iniziale vantaggio per 2-0. La Juventus ha in programma un'altra amichevole negli USA, mentre il Milan dopo l'ultimo match con il Barcellona ha nella sua agenda altre due amichevoli nel mese di agosto.

Segui Juventus-Milan su DAZN. Attiva ora

Juventus-Milan, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Weah, McKennie, Locatelli, Rovella, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernadez; Krunic, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

Dove vedere Juventus-Milan in diretta tv e streaming

Il match amichevole Juventus-Milan, sarà trasmesso in diretta su Sky. Infatti il match sarà visibile su Sky Sport Summer (canale 201 del satellite). Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Attiva ora/ abbonati ora a DAZN

ll match sarà trasmesso in diretta anche su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.