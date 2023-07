Real Madrid-Manchester United diretta tv e streaming live DAZN o Sky? Dove vedere amichevole

Continuano le grandi amichevoli di calcio internazionale e questa volta in campo sono attesi gli spagnoli del Real Madrid e gli inglesi del Manchester United. I blancos sono chiamati ad un'annata in cui l'obiettivo principale sarà riportare a Madrid la Champions League, per i Rossi di Manchester c'è invece da vendicare l'onta del "triplete" subito ad opera dei cugini del City.

Sarà Real Madrid-Manchester United l'amichevole di cartello di giovedi 27 luglio. La sfida si disputerà a Houston presso lo stadio NRG con inizio alle ore 02:30 ora italiana. Il Real Madrid arriva dall'amichevole disputata e vinta in rimonta per 3-2 contro il Milan. I ragazzi di Ancelotti hanno mostrato le solite doti di palleggio e finalizzazione, risultando però ancora un pò malleabili in fase difensiva. Per il Manchester United invece si tratterà della quinta amichevole estiva dopo le vittorie contro Leeds (2-0), Lione (1-0) e Arsenal (2-0) e dopo la sfida che sarà disputata contro il Wrexham il giorno 26/07.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Camavinga; Modric, Kroos, Bellingham; Valverde, Joselu, Vinicius Jr.

All. Ancelotti

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fernandes; Sancho, Mount, Rashford; Antony.

All. ten Hag.

Dove vedere Real Madrid-Manchester United in tv e streaming

Real Madrid-Manchester United si disputerà giovedi 27 luglio alle ore 02:30 (ora Italiana) presso lo stadio NRG di Houston. Sarà possibile seguire la sfida in diretta televisiva su DAZN (Attiva Ora/Abbonati ora a DAZN). E' disponibile anche lo streaming live attraverso l'app di DAZN scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile.

