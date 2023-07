Tottenham-West Ham diretta tv e streaming gratis, Sky o DAZN? Dove vedere amichevole estiva

Tottenham-West Ham è la prima amichevole estiva che precede la stagione 2023/2024 e che verrà trasmessa in diretta. Scopri dove vedere in TV e streaming live il match su DAZN oppure Sky. La gara appartiene a tutta una serie di incontri che si disputeranno in Australia all'interno della tournée oceanica del calcio europeo.

Martedi 18 luglio 2023 alle ore 04:00 (ora italiana) sarà Tottenham-West Ham ad inaugurare la rassegna di calcio amichevole che le squadre europee affronteranno in Australia.

Un test che metterà di fronte due sicure protagoniste della prossima Premier League. Il nuovo Tottenham di Ange Postecoglou che arriva a sostituire Antonio Conte e i suoi successori dopo la sfortunatissima annata appena conclusa. Differente invece è la situazione del West Ham che ha alzata nel cielo di Praga la Conference League battendo in finale la Fiorentina per 2-1. Gli hammers dovranno però fare a meno del loro capitano Rice che passerà all'Arsenal per la folle spesa di 122 milioni di euro.

Nei due precedenti della scorsa stagione di Premier League i risultati hanno sorriso al Tottenham che ha battuto il West Ham in casa per 2-0 per poi pareggiare in trasferta col punteggio di 1-1.

Dove vedere l'amichevole Tottenham-West Ham in tv e streaming

La gara Tottenham-West Ham sarà trasmessa in diretta streaming e on demand su DAZN. Si tratterà della prima gara di un calendario completo di amichevoli che DAZN trasmetterà in diretta. Per poter guardare il match è necessario collegarsi a internet e attivare il servizio (Attiva Ora/Abbonati ora a DAZN) e poi sintonizzarsi sul "calcio" dalla home page. In alternativa si può effettuare una ricerca dall'apposita area sempre in home page scrivendo "amichevole" e poi scegliere il prodotto selezionato.

E' possibile collegarsi anche tramite l'app DAZN scaricabile su ogni dispositivo mobile.

