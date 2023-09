Atalanta-Juventus, probabili formazioni: Kean dall'inizio

Ecco le probabili formazioni di Atalanta e Juventus, che si affronteranno in una sfida valevole per la 7a giornata del campionato di Serie A 2023-24. Il calcio d'inizio della gara tra la Dea e la Vecchia Signora avverrà domenica 1 ottobre alle ore 18:00.

È già tempo di big match per Atalanta e Juventus in questa 7a giornata di Serie A. La sfida che vedrà sfidarsi due allenatori di grande esperienza come Gasperini e Allegri si preannuncia ricca di emozioni: la posta in palio è alta, le due compagini si trovano ad un punto di distanza e la vetta della classifica non è distante. Entrambe arrivano a questa partita in seguito ad un risultato positivo di 1-0, la Dea infatti ha sconfitto di misura il Verona nel turno precedente, così come la Vecchia Signora ha battuto "di corto muso" l'ostico Lecce di D'Aversa. Vediamo quindi quali sono le probabili formazioni di Atalanta-Juventus.

Le ultime news

L'Atalanta è in piena emergenza offensiva. Oltre al lungo infortunio di El Bilal Touré e alla mancanza di Scamacca, anche De Ketelaere non è al meglio e probabilmente inizierà dalla panchina. Il trio d'attacco potrebbe quindi essere composto da Pasalic, Koopmeiners e Lookman, difficilmente si assisterà all'utilizzo di Muriel dal calcio d'inizio. In mediana i soliti De Roon e Ederson dovranno fare filtro in mezzo al campo, mentre a dare ampiezza ci penseranno Zappacosta e uno tra Ruggeri e Holm, con il primo favorito sul secondo. In porta l'esperienza di Musso prevale ancora una volta su Carnesecchi, con l'argentino che sarà protetto da Toloi, Scalvini e Kolasinac.

Anche per la Juventus è in corso una piccola emergenza offensiva. Milik e Vlahovic non saranno della partita, spazio quindi a Moise Kean di fianco a Chiesa. A centrocampo potrebbe essere confermato McKennie nonostante la pressione di Weah, mentre gli altri 2 dubbi riguardano l'utilizzo di Fagioli o Miretti (il primo è leggermente avanti) e di Gatti o Rugani (con Gatti in pole).

Atalanta-Juventus, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Pasalic, Lookman. All. Gasperini.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean. All. Allegri.

Ballottaggi:

ATALANTA: Ruggeri-Holm, Pasalic-De Ketelaere.

JUVENTUS: Gatti-Rugani, McKennie-Weah, Fagioli-Miretti.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponobili:

ATALANTA: Touré, Scamacca.

JUVENTUS: Alex Sandro, De Sciglio, Pogba, Milik, Vlahovic.