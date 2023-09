Inter-Fiorentina: le scelte di Vincenzo Italiano

Inter-Fiorentina: le scelte di formazione e la vigilia sponda gigliata. Scopriamo insieme se Vincenzo Italiano opterà per un turnover più o meno massiccio contro la corazzata Inter, una delle squadre favorite per lo scudetto finale. Fischio d'inizio ore 18,30.

La Fiorentina ha centrato il primo obiettivo stagionale, superando i preliminari di Conference League, manifestazione europea che l'anno scorso ha sfiorato di vincere, piegata solo in finale dal West Ham.

Ora tocca al Campionato e la Fiorentina che, tanto per cambiare, è l'unica squadra italiana con due gare faticose in più sopra le spalle, si trova a sfidare a Milano l'Inter, una delle compagini favoritissime per la conquista dello scudetto (che tra l'altro ha vinto i primi due match senza subire reti).

Ma la filosofia di Vincenzo Italiano è la stessa contro piccole e corazzate: essa prevede di sfidare chiunque a viso aperto e, ne siamo certi, lo stesso farà anche domani con la sua Viola al Meazza.

Veniamo, quindi, alle sue scelte. In porta ballottaggio Terracciano/Christensen, con l'italiano in vantaggio. Potrebbero cambiare i due terzini titolari domani, con Kayode e Parisi che faranno di tutto per insidiare Dodò e Biraghi; mentre Martinez Quarta farà rifiatare uno tra Milenkovic e Ranieri (anche se non è detto che Italiano si affidi ad un turnover così massiccio, visto che ci sarà subito dopo la sosta per le Nazionali).

A centrocampo, con Amrabat partito ed il neo gigliato Maxime Lopez squalificato, i tre centrali Arthur, Mandragora e Duncan si divideranno i minuti in campo di domani, in base alle ultime fatiche sostenute.

Straordinari previsti davanti, invece, per Nico Gonzalez e Bonaventura (quest'ultimo in attesa anche del recupero di Barak), con Brekalo in vantaggio su Sottil per il ruolo di esterno sinistro offensivo a piede invertito.

Come prima punta, Beltran sarà preferito a Nzola dall'inizio.